アイドルグループ「ガブっと！ひゃっきおとめ」のリーダーをつとめる神埼琉奈が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。所属している芸能事務所「go little by little」代表が逮捕されたことを受けて、声明文を出した。 【写真】アイドルグループ「ガブっと！ひゃっきおとめ」のメンバー 芸能事務所「go little by little」に関しては、事務所に所属する18歳未満だった女性アイドルに対