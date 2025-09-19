自民党の高市早苗前経済安全保障担当相（６４）が１８日、国会内で報道陣の取材に応じ「自民党総裁選に立候補する決意を固め、１９日に会見を行います」と党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への出馬を宣言した。今月７日の石破茂首相（６８）の辞任表明の後も沈黙を守り、公の場に出てくることすら少なかったが、ようやく自身の態度を明確に表明した。総裁選に向け「今必要なのは、日本が直面するクライシスを克服する