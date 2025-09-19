◆米大リーグメッツ６―１パドレス（１８日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツのフアン・ソト外野手が１８日（日本時間１９日）、本拠のパドレス戦の３回に二ゴロで三塁走者を生還させ今季１００打点をマークした。３年連続４度目の大台到達となった。７回には二盗を決め今季３３盗塁。４１本塁打を放っており、史上７人目の「４０本塁打＆４０盗塁」を残り１１試合にかける。一方、アロンソはこの日