中国の動物園で人気のユキヒョウの子ども。実は数カ月前、瀕死の状態だったところを発見され、奇跡的な回復を果たした。【映像】瀕死の状態で発見されたユキヒョウ映像では、ユキヒョウが車の上にのぼったり、来園者たちとガラス越しに遊んだり、元気な姿を見せている。獣医師らによると、ユキヒョウの子どもは高所から落下したことで動けなくなり、飢餓状態だったと見られている。救出の瞬間から、治療の過程、リハビリの