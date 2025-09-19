お笑いコンビ・麒麟の田村裕が18日までに自身のXを更新。「ずっと会いたかった」歌手との2ショットに喜びを語った。【写真】「嬉しすぎるご縁」田村裕との2ショットをアップした歌手14日、大阪府高槻市で開かれた野外フェス「高槻魂!!」で田村が会ったのは、矢井田瞳。矢井田は自身のXで田村との2ショットとともに「麒麟の田村さんと会えたー！なんだか初めて会った気がしなくて不思議でした」と投稿した。続けて「それもそ