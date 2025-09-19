1991年以来34年ぶりとなる東京2025世界陸上も残す所あと3日目。7日目（19日）の注目選手と見どころ、タイムスケジュールを紹介。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手ディフェンディングチャンピオン北口榛花、ついに登場女子やり投予選では世界陸上ブダペスト大会、パリ五輪と2年連続で世界を制した北口榛花（27、JAL）が登場。さらに日本からはアジア投てき選手権金メダリストの上田百寧（26、ゼンリン）、パ