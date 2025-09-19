今月15日よりスタートしたアジアチャンピオンズリーグエリート（ACLE）。優勝候補筆頭に挙げられるのはスター選手を多数揃えるサウジアラビア勢で、今大会はサウジアラビアよりアル・ヒラル、アル・イテハド、そして昨季優勝チームのアル・アハリが出場している。このうちアル・イテハドは先日行われたACLEリーグフェーズ第1節でアル・ワフダ（UAE）に1-2で敗れたが、アル・アハリとアル・ヒラルは白星スタートを飾っている。今季