18日（現地時間）、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節でニューカッスルとバルセロナが対戦し、2-1でバルセロナが勝利した。ニューカッスルは序盤からハイプレスを仕掛けて主導権を握り、7分にハーヴィー・バーンズがボール奪取後のカウンターからバルセロナ守備陣の背後に抜け出して得点チャンスを迎えると、24分にもカウンターの流れからアンソニー・エランガが右サイドを突破し、ゴール前にグラウンダーの折り