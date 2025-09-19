25-26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ÂÐ¥Ê¥Ý¥ê¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2-0¤Ç¥·¥Æ¥£¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹çÅ¸³«¤Ï20Ê¬¤Ë¥Ê¥Ý¥ê¤ÎDF¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥Ç¥£¡¦¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¤¬·èÄêµ¡ÁË»ß¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¡£¥·¥Æ¥£¤ÏÁá¡¹¤Ë¿Í¿ôÍ­Íø¤òÆÀ¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤À¡£¥í¥É¥ê¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤È·Ò¤¤¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¤¬¥Ê¥Ý¥ê¤Î·ø¼é¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¡£