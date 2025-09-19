「テレビぺろぺろ」／第1回「怪奇スポットを柴田理恵氏の涙で清めたい」を読むテレビ東京入社3年目局員・牧島による、連載エッセイ。「新しくて面白いコンテンツ」を生み出すため、大好きなお笑いライブに日参し、企画書作成に奮闘する。これはそんな日常の記録――。こんにちは。テレビ東京の牧島俊介です。さて…。これまで、私の好きな「お笑い」「深夜バラエティ」を中心に書いてきたが、テレビ局員はゴールデンタイムのレギュ