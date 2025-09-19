以前は夢中で追いかけていた推し。でも歳を重ねると若い頃とは違った見方になったり、興味が変わったりすることもありますよね。この記事の画像を見るイケメン好きでイケメンを追いかけてきた著者の竹内佐千子さんと担当編集M田さん。コロナ禍によりイケメンに会える機会がめっきり減り、おっかけ方・向き合い方に疑問を持つように。30代前半の頃のような情熱やパワーも失い、体調の変化、生活の変化、そして興味の変化…。あ