投手として、そして打者として異次元の活躍を続ける大谷(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）の起用法を巡る議論が白熱した。議論が生まれる原因となったのは、他でもないデーブ・ロバーツ監督のコメントによるものだった。現地時間9月16日に行われたフィリーズ戦で、「1番・投手兼DH」で先発登板した大谷は、5回（68球）を投げ、無安打、5奪三振と好投。一方で打者としても8回に今季50号となる一発を放ち、投打で異彩を放っ