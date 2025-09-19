18日に発表された2025年9月の最新FIFAランキング。日本代表は今月のインターナショナルマッチ2試合の結果を受け、マイナス0.76ポイントのダウンとなった。その結果、これまでの17位から2ランクダウンし、19位に名を連ねることになった。ただ、アジア最高位は維持しており、イランが21位、韓国が23位、オーストラリアが25位となっている。なお全体のトップ20とアジア地域の主な国のランキングは以下の通り。1位：スペイン2位：フラ