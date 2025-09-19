きょうは、大陸からやってきた秋の空気を運ぶ高気圧が北日本を覆います。この影響で北日本ではカラッと秋らしい青空が広がるでしょう。いっぽうで日本の南に秋雨前線、そのさらに南に太平洋高気圧が停滞しています。高気圧の縁を回ったり、前線に向かって流れ込む湿った空気の影響で東〜西日本では太平洋側を中心に雨が降る所がありそうです。気温は全国的には平年並みか少し高いくらいですが、関東地方ではきのうと比べて10度ほど