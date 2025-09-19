ガラタサライ戦でゴールを狙うEフランクフルトの堂安（左）＝フランクフルト（共同）【フランクフルト共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグは18日、各地で1次リーグの6試合が行われ、堂安律が後半39分までプレーしたアイントラハト・フランクフルトはガラタサライに5―1で逆転勝ちした。0―1の前半37分に堂安のシュートがオウンゴールにつながった。南野拓実のモナコはクラブ・ブリュージュに1―4で完敗。南野はフル出場