¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï¡¢³°Áê¤Ê¤ÉÏ»¤Ä¤Î³ÕÎ½¥Ý¥¹¥È¤òÎòÇ¤¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ²¼¤ÎÆñ¶É¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£»²±¡Áª¤Ç»Ù»ý¤¬Î¥¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÊÝ¼éÁØ¤ÎÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÞ¹ËÎÎ¤ò²þÀµ¤¹¤ë¹Í¤¨¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢»Ù»ý³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¹Í¤¨¤À¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ë¡Ë¡Ö´ßÅÄÀ¯¸¢¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×ÎÓ»á¤Ï£±£¸Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¡¢Î¾À¯¸¢¤ÎÏ©Àþ¤ò·Ñ