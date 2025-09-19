教育現場にありがちな長時間労働と低待遇??。そんな従来型の教育現場の課題に対し、ネットの高校・N高では「分業制」「シングルマザー採用」「リモートワーク」を導入し、教育の質と職場環境の両立を図っている。教員免許の有無にとらわれない、教育現場の新しい働き方とは？※本稿は、川上量生『教育ZEN問答 N高をつくった僕らが大学を始める理由』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。分業制が生んだホワイトな労働