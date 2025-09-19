イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザ市へ地上侵攻が激化する中、国連安全保障理事会は即時停戦などを求める決議案の採決を行いましたが、アメリカの拒否権によって否決されました。決議案は即時かつ無条件での永続的な停戦を全当事者に求めるほか、イスラム組織ハマスに対しては人質の解放、イスラエルに対しては人道支援物資の搬入に対する制限解除などを求めるもので、安保理の非常任理事国10カ国が提出しました。18日の採決