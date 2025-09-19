何歳になっても夢は叶う。言うのは簡単ですが、実行するのは難しい。ここにごくふつうの60歳になったベビー服店の店主が、30年越しで願い続けていた「絵本作家になる」夢を、45歳から本気で取り組んで達成した例があります。 【写真】眺めているだけでも楽しい！みやもとさんのほんわかとした絵や絵本など（4枚目から/全8枚） 45歳のとき真剣に残りの人生を考えるようになって ── 絵本作家の登竜門として有名な「講談社