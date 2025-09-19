日本のカローラとはちょっと違う!?トヨタのインドネシア法人は、4ドアセダン「カローラアルティス」のハイブリッド車（HEV）に新たなグレード「GRスポーツ」を設定し、2025年8月20日に発売しました。日本では聞き慣れない“アルティス”の車名ですが、SNSなどには多くの声が集まっています。トヨタの新スポーティセダンに寄せられた声とは【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新スポーティセダン」です！ 画像で見る（30枚