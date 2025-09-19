タレントの梅宮アンナさんと、夫でアートディレクターの世継恭規さんが17日、今年5月の結婚発表後、初めて夫婦そろってイベントに登場。梅宮さんが、“夫婦としてのあり方”を語りました。■幸せオーラ全開夫婦そろってイベント登壇梅宮さんは、夫婦そろってのイベントへの参加について「このようなイベントに参加させていただくのは初めてです。私たちとしては普通に手をつないだりとかっていうのが、日常の普通のことですね」