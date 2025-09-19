MLB公式サイトは18日、シーズン全体と過去365日間のパフォーマンスを考慮した打者のパワーランキングを更新。前回1位だったドジャースの大谷翔平選手は3位に後退しました。大谷選手に代わって1位にランクを上げたのは、前回7位だったヤンキースのアーロン・ジャッジ選手。今季は右肘の屈筋の負傷で負傷者リスト入りをしていましたが、打率.329、48本塁打、103打点、OPS1.132の好成績。打率とOPSは両リーグトップの成績で、2年連続