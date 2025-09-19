◇陸上世界選手権 6日目(18日、東京・国立競技場)1991年に高野進さんが果たして以来となる34年ぶりの快挙、男子400ｍ決勝進出を果たした中島佑気ジョセフ選手。決勝の舞台でも堂々たる走りを見せ、日本歴代最高順位となる6位入賞を果たしました。しかしレース後の中島選手は「悔しいですね」と思いを吐露。メダルへの思いもにじませながらインタビューに応じました。決勝のレースを振り返り「世界最高の舞台で戦えたっていうところ