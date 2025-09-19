元「フジコーズ」メンバーで現役立教大生の沖玲萌が、19日発売の『FRIDAY』（講談社）で初めてのソログラビアを披露した。番組『オールナイトフジコ』（フジテレビ系）から誕生したユニットで人気を集めた沖にとって、記念すべきソロ活動の第一歩となる。【写真】ビキニ姿で現役女子大生・沖玲萌が見せた美ボディ撮影テーマは「夏デート」。抜群の透明感と愛らしい笑顔、そして時折見せる大人びた表情で、これまでグループ活動