きょうは前線が南下して、北日本は秋晴れとなりそうです。関東から西の太平洋側は晴れ間もありますが、雲が広がりやすく、にわか雨の所があるでしょう。雨雲が通過して秋の空気が入ってきています。関東は暑さがおさまって、この時季らしい気温に戻りそうです。けさにかけては、秋雨前線や上空の寒気の影響で各地で激しい雨や雷雨がありました。きょうは前線が本州の南に南下して、大陸から高気圧が移動してきます。北日本を中心に