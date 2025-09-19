昨年末、愛知県瀬戸市で行われた餅つき行事に参加した六代目山口組の司忍組長（中央）分裂・離反した神戸山口組との10年抗争への終戦を4月に宣言し、体制強化に乗り出す山口組に新たな動きが出てきた。名古屋に本拠を置く中核組織の弘道会の新体制が発足。弘道会の一強体制がより顕著になった。一方で、神戸にあった弘道会の事務所は売却を余儀なくされ、山口組の組行事は三重や静岡での開催が常態化し、中京シフトが加速している