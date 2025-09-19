東京都議会議員の“金”バッジの調達費用が高騰しています。都議会事務局によりますと、2025年6月、都議選で当選した議員に配布されている「10金」製の議員バッジは、1個当たりの単価が4万7355円でした。これは前回の2021年の配布時（約1万2980円）と比べて約3.6倍に上り、金の価格高騰が主な要因だということです。今回は予備を含めてあわせて132個作られ、費用はおよそ625万円。都議のバッジは返還の義務はなく選挙の度に、新人