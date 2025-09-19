タクシーの中で乗客の女性に暴行を加えた疑いで、72歳の運転手が逮捕されました。中村政和容疑者（72）は2025年5月、乗務中に東京・足立区の駐車場に止めたタクシーの中で、乗客の20代の女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。調べに対して「合意してくれていたと勝手に思っていた」と容疑を否認しています。