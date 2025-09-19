FIFA（国際サッカー連盟）は18日、最新のFIFAランキングを発表。今回はトップ20のうち16チームが順位を入れ替える大きな変動がありました。9月のアメリカ遠征でメキシコに0−0の引き分け、アメリカに0−2で敗戦した日本は、前回より2つ順位を落としての19位に後退。19位はこの2年間ではワーストの順位となっています。1位に立ったのはスペイン。ワールドカップ欧州予選では、トルコ、ブルガリア相手に2戦9得点無失点と好調。同じく