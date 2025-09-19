◆米大リーグレッドソックス３―５アスレチックス（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手は、１８日（日本時間１９日）、本拠でのアスレチックス戦に「４番・ＤＨ」で先発出場。２打数無安打１打点で、打率は２割４分となった。左腕ハリスが救援した８回の第４打席に代打を出されて交代した。吉田は３点を追う初回一死一、三塁、初対戦の先発ジンの内寄り低めのスライ