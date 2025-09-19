９月１９日午前３時５８分ころ、海外で規模の大きな地震がありました。 震源地は、カムチャツカ半島付近（北緯５３．０度、東経１６０．８度）で、地震の規模を示すマグニチュードは７．８と推定されます。 気象庁によると、この地震で、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 若干の海面変動が予想される沿岸は次のとおりです。 ＜津波予報（若干の海面変動）＞ 北海道太平