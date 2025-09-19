久保凛 写真：長田洋平/アフロスポーツ ＜東京2025世界陸上競技選手権大会 9月18日（木）＠国立競技場＞ 【完全密着】100m日本記録保持者・三好美羽が全力で『走り続ける』理由とは？｜名門のオキテ！福山暁の星女子高校編 東京2025世界陸上・女子800m予選が18日に国立競技場で行われ、日本記録保持者の高校生・久保凛（東大阪大敬愛高）が2分02秒84で7着となり予選突破はならなかった。 初の世界陸上出場の久保だったが