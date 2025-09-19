アメリカのトランプ政権は、FRB＝連邦準備制度理事会のクック理事の解任を一時差し止めた控訴裁判所の判断を不服として、最高裁判所に上訴しました。アメリカの司法省は18日、トランプ大統領によるFRBのクック理事に対する解任通告を認めるよう求め、連邦最高裁判所に上訴しました。2審の控訴裁判所は、クック氏の解任を一時差し止めた1審の地裁の判断を支持していました。トランプ氏は、クック氏が住宅ローンの不正疑惑を指摘され