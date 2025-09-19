宝くじ抽せん会のルーレット1等と前後賞を合わせて5億円が当たる「ハロウィンジャンボ宝くじ」が19日、全国で一斉に発売された。1枚300円で、10月19日まで。抽せんは同28日、東京都中央区の「東京宝くじドリーム館」で行う。当せん本数は1等（3億円）12本、1等の前後賞（1億円）24本、2等（1億円）12本などとなっている。