プロ野球セ・リーグは18日、各地で3試合が行われました。リーグ優勝を決めている阪神は4位広島と対戦。3回、森下翔太選手の2ランホームランで先制に成功すると、6回にはヘルナンデス選手、7回には大山悠輔選手がホームランを放ってリードを広げました。投げては、先発・大竹耕太郎投手が5回2失点で今季9勝目を手にしました。敗れた広島は、投打ともに精彩を欠き、2連敗です。2位DeNAは5位中日と対戦。2点ビハインドで迎えた5回、筒