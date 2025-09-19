性的不全を治療するED治療薬「シアリス」を巡り、厚生労働省は処方箋なしで購入できる市販薬とすることを了承しました。厚労省の専門部会は、エスエス製薬が申請したED治療薬「シアリス」について、処方箋なしで購入できる市販薬としての製造販売を了承しました。今後、パブリックコメントを経て正式に承認されれば初の市販薬となり、18歳以上の男性を対象に薬剤師の対面指導を条件に薬局で購入できるようになります。市販化を巡っ