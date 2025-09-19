アメリカのトランプ大統領は18日、イギリスがパレスチナを国家として承認する方針をとっていることについて、同意しない考えを示しました。トランプ大統領は、国賓として訪問したイギリスでスターマー首相と会見に臨み、パレスチナの国家承認について「スターマー氏とは意見が異なる」と述べ、反対する考えを示しました。アメリカ・トランプ大統領：その点は首相と意見が異なる。数少ない意見の相違の1つだ。アメリカとイギリスの