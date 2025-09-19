¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È±¿Ì¿¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¡Ù¡Ê2023¡Ë¤¬¡¢¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ10·î17Æü21»þ¤«¤é½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡É¥¤¥ó¥Ç¥£¤ÎÄ¶³èÌö¡ª±Ç²è¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È±¿Ì¿¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿ËÜºî¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É±é¤¸¤ë¹Í¸Å³Ø¼Ô¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¯¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°·ëÊÔ¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¤¬°ø±ï¤Î½ÉÅ¨¥Õ¥©¥é¡¼¡Ê¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡Ë¤È