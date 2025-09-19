ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Snow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Ë¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¡£°¦¼Â¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤È¥«¥ò¥ë¡Ê¥é¥¦¡¼¥ë¡Ë¤Î·ëËö¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡ÙºÇ½ªÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¥«¥ò¥ë¤Ï°¦¼Â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ÆÀìÌç³Ø¹»¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æþ³Ø»î¸³¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥«¥ò