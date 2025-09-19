ウェットスーツとスキューバダイビング用具を身に着けた男が、米ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのレストランに泳いで侵入した。最大2万ドル（約300万円）の現金を奪って逃走したとされている。オレンジ郡保安官事務所の報告によると、男は現地に着くとスキューバ装備を隠す場所を見つけ、9月15日深夜0時過ぎに、フロリダ州オーランドの同リゾート内にある屋外型商業施設ディズニー・スプリングスのシーフードレストラン