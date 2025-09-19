8月に還暦を迎えた吉川晃司は、ますます活躍の幅を広げている。80年代にデビューし、NHK紅白歌合戦の初登場で、ギターを燃やす姿を記憶している人も多いのではないか。私生活では45歳のときに結婚を報告、ケガや病気が絶えない一面も持つが、そのパフォーマンスが年齢を重ねるほど魅力的になっている背景には何があるのだろうか。【画像】こんなに、年齢を重ねるほど魅力的になっている人はなかなかいない…還暦を迎えた