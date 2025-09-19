スプリンターズSに出走するサトノレーヴ（牡6＝堀、父ロードカナロア）が19日、美浦Wコースで猛時計をマークした。3頭併せの内に入った直線は抜群の伸び。主戦・モレイラが仕掛けると一気に反応し、水分を含んだ馬場にも関わらずラスト1Fは10秒7（5F64秒8）。全身を使ったダイナミックなフォームで駆け抜けた。モレイラは「レース前のメインの追い切りだったのでしっかりやる予定だった。残り400〜200メートルでは凄くいい脚