「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）広島は２連敗で阪神戦を球団ワーストに並ぶ１９敗（６勝）で終えた。０−３の五回に中村奨、ファビアンの連続適時打で１点差に迫ったが、中継ぎ陣の中崎、ハーン、高橋が失点を重ねた。先発の高は５回７安打３失点で２敗目。新井監督は「相手に楽に、余裕を持ってピッチングをされた」と語った。新井監督との一問一答は以下の通り。◇◇−先発の高はリズムをつくれな