ソフトバンクは18日、日本ハムとの首位攻防戦（みずほPayPay）に3−2で勝利。8回裏に栗原陵矢のソロで同点に追いつくと、その後一死満塁の場面で川瀬晃が押し出し四球を選び勝ち越しに成功した。同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、ソフトバンクの継投策に着目。チーム最多の12勝を挙げている大関友久を3回途中で降板させ、その後は6人のリリーフ陣をつぎ込み1勝をもぎ取った。ソフトバンクの継投策につい