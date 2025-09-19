先週の3日間競馬の土曜日のレース終了後に、松本好雄オーナーのご逝去を悼んで阪神競馬場のファンエリアに設置されていた献花台に、当日参戦していた騎手有志と連れ立って行ってきました。これは自然発生的に、ぼくら騎手も献花をさせてもらいたいという声が上がったもので、最終レース終了後ならと、JRAに機会をつくっていただいたものです。この競馬界でお世話になっていない人はいないと思うほどの大きな方でしたし、特に騎