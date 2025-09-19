埼玉県浦和競馬組合は、9月23日（祝火）に行われるテレ玉杯オーバルスプリント（Jpn3）の出走予定馬について下記の通り発表した。●第36回テレ玉杯オーバルスプリント（Jpn3）施行日：9月23日（祝火）施行場：浦和競馬場距離：1400m出走資格：サラブレッド系 3歳上オープン1着賞金：3000万円【桑園特別】武豊が本日3勝目！ガビーズシスターが抜け出して快勝好メンバー揃う●JRA所属馬エートラックス（牡4・栗東・宮本博）J.モレ