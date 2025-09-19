¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î¥Þ¥ê¥³¡×¤¬Ç®·ì·º»ö¤Ë½÷Í¥¡¦Âô¸ýÌ÷»Ò¡Ê60ºÐ¡Ë¤¬10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Õ¥¸¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤È¤¢¤ê¡¢¶È³¦¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂô¸ý¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¤¤Æ¤­¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÄ¹¼÷¥É¥é¥Þ¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£¤½¤ÎÈà½÷¤¬¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ÆÆ±¤¸ÁÜºº¥â¥Î¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¡£¶Ã¤­¤ÏÂç¤­¤¤¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´´Éô¡ËÂô¸ý¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¾åÁØÉô¤¬»°¸Ü¤ÎÎé¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¸ýÀâ¤­Íî