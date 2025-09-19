◇プロ野球セ・リーグヤクルト5-0巨人（18日、神宮球場）3回を投げ、毎回得点を許し、4失点で降板した巨人の森田駿哉投手について、阿部慎之助監督は「全体的にボールが高かったかな」などと口にしました。2回にサイン違いからか、キャッチャー岸田行倫選手の太ももに146キロのボールが直撃しましたが、森田投手に「サイン見えないらしいからね」とチクリ。キャッチャーが何人いても足りない、と続けました。「先発ピッチャーが