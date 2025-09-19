◇陸上世界選手権 6日目(18日、東京・国立競技場)「有真ちゃんのおかげ。2人で作ったレースだよ」女子5000m予選1組で5位に入り、決勝進出となった田中希実選手。レース後、同組で走った山本有真選手と抱き合いお互いを称えあいました。田中選手は5日前の1500m予選では10着で敗退。大きな喪失感と不安を抱えながらの予選前日声をかけたのが山本選手。「もし明日作って欲しいペースがあったら言ってくださいと私から申し出ました。そ