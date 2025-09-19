茨城県では18日、突風が発生し、建物の倒壊や倒木などの被害が相次ぎました。つくば市では18日午後3時ごろ、突風が発生し、これまでに2階建ての事務所の1階部分が倒壊するなど建物の被害などが少なくとも19件、倒木が少なくとも20件報告されています。また、解体現場で足場が倒壊したほか、落雷が原因とみられるぼやも確認されましたが、突風によるけが人はいないということです。東京電力パワーグリッドによりますと、茨城県内で